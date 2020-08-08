AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان الإسكان الاجتماعي بمدينة السلام يشكون من تلف الأرصفة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمد أمين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلف الصرف والإنترلوك فى مساكن الإسكان الاجتماعى فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة .

ويقول فى رسالته : بسبب الحفر لتركيب وتوصيل خطوط الغاز والهاتف ولكن لم يتم إعادة الشىء إلى أصله ، مطالبا بضرورة رصف الطريق وتركيب الإنترلوك مجددا .

للتواصل مع القارئ  01095486567
اقرأ أيضاً:

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية بحطيط بالشرقية يستغيثون من ضعف التيار الكهربائى

أهالي قرية جزيرة الدوم بقنا يشكون من عدم تركيب محول الكهرباء الجديد

رواد الطريق الواصل بين شرق العوينات ومدينة الداخلة بالوادى الجديد يشكون من تهالكه

ضعف محول الكهرباء.. شكوى أهالى قرية خزام مركز قوص بقنا

أهالى قرية نجع عبدالرواف بالإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة

منذ 10 سنوات.. سيد من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو تأخر استلام وحدته السكنية

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: تشغيل أنفاق قناة السويس على مدار 24 ساعة بدءا من الغد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

قسطرة بالقلب.. سعد الصغير يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية شديدة.. شاهد

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

شاهد.. عمرو يوسف برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما بـ الساحل الشمالي

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان

طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط

لون شعر جديد.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة كاجوال جذابة.. شاهد