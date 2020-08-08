سكان الإسكان الاجتماعي بمدينة السلام يشكون من تلف الأرصفة

شكا المواطن محمد أمين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلف الصرف والإنترلوك فى مساكن الإسكان الاجتماعى فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة .





ويقول فى رسالته : بسبب الحفر لتركيب وتوصيل خطوط الغاز والهاتف ولكن لم يتم إعادة الشىء إلى أصله ، مطالبا بضرورة رصف الطريق وتركيب الإنترلوك مجددا .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



