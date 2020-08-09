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توك شو

صاحبة أول فيديو لحادث مرفأ بيروت.. لينا خليل تروي تفاصيل الكارثة.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:01 ص
لينا خليل
لينا خليل
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إبراهيم القادري
قالت لينا خليل شاهدة عيان وصاحبة أول فيديو لحادث مرفأ بيروت، إن بيتي في وجه المرفأ الذي حدث فيه الانفجار، وعندها كنت فى بلكونة المنزل وقمت بسماع أصوات وبعدها فتحت لايف وقلت لزوجي هناك شيء ما يحدث.

وأضافت لينا خليل خلال مداخلة ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه بعد ذلك بـ5 دقائق وجدت غيمة كبيرة خارجة من المرفأ وبعدها حدث الانفجار مثلما يحدث في الأفلام.

وأوضحت لينا خليل، أن زوجها أصيب بالعديد من الجروح بسبب الانفجار وانا غبت عن الوعي مؤكدة أنها خرجت من المستشفي اليوم.

وتابعت: أن هناك بعض الشباب هم من قاموا بمساعدة زوجي وقاموا بارسالها الى المستشفى كما أنني متواجدة في بيروت منذ فترة بسيطة.

وأكملت : أنه تم معاملتنا في المستشفى معاملة جيدة ولم يريدوا أن يأخذوا أى أموال.
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