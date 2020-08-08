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أخبار العالم

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 5 ملايين

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الخمسة ملايين إصابة.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الحصيلة تعني إصابة واحد من كل 66 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة بعدوى فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة حتى اليوم اكثرمن 160 ألف وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، أي نحو 25% من حصيلة الوفيات جراء الجائحة على مستوى العالم.

وألحقت الجائحة ضربة موجعة بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد معدل البطالة الذي كان عند مستوى 3.5% في فبراير قفزة حادة إلى 14.7% في أبريل (أي مستوى غير مسبوق) ثم تراجع حتى الآن إلى 10.2%.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالدترامب، قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي بخفض المساعدات الإضافية المخصصة إلى عشرات ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم على خلفية الجائحة من 600 إلى 400 دولار أسبوعيا، وذلك بعد فشل البيت الأبيض والكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة اللهجة بسبب تقليله من خطورة الوباء على مدى أسابيع في المرحلة المبكرة من الجائحة.
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