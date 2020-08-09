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فن

بعد أسبوع من طرحها.. يا بلدنا ياحلوة لـ عمرو دياب تتخطى 14 مليون مشاهدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تخطت أغنية يابلدنا ياحلوة للمطرب عمرو دياب الـ 14 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.


كان الهضبة عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي يهديها الي مصر، وهي أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. 


وحرص عمرو دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.


يذكر أن عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية. 

 


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