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أخبار البلد

8 خطوات اتخذتها الدولة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تسعي  وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية، لاحتواء العمالة العائدة من الدول بسبب جائحة كورونا، ولذا اتخذت الوزارة عدة خطوات لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج في المحافظات بالتعاون مع وزارات الهجرة والقوي العاملة والتخطيط والصناعة والمحافظات وتم اطلاق مبادرة نورت بلدك ..ومن هذه الخطوات..


-تكليف المحافظين بحصر  فرص العمل وفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقًا لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها.

-التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب .

- إنشاء موقع إليكترونى للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات.

- تسليط الضوء إعلاميًا على قصص النجاح التى حققها المصريين الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج.

- اتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد علي استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج و الراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية.

 - توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية ( برنامج مشروعك ) ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

 - توفير تدريب تحويلى للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص .

- تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية ، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم.
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