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منوعات

تظهر بالجلد.. علامة مؤكدة في الجسد تدل على الإصابة بـ كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:30 ص
مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
ما زالت الأعراض المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر على أجساد المرضى وحتى المتعافين بعد فترة من إصابتهم، ومنها عرض يظهر على الجلد.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، أشار تقرير جديد إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا الحاد قد يعانون من طفح جلدي يجعل الجلد يظهر باللون الأزرق أو البنفسجي مما يشير إلى مخاطر بـ تجلط الدم.

ووصف الباحثون الأربعة المشاركون بهذه الدراسة - من جامعة نيويورك - التي نشرت في ورقة بحثية في (جاما ديرماتولوجي)، أن معظم المرضى أصيبوا بتغيير في لون الجلد بنسب غير متساوية، وهذا يشير إلى تسرب خلايا الدم الحمراء إلى الجلد.

وتسمى هذه البقع الجلدية بجلطات الدم الجلدية، وعلى الرغم من تلقي جميع المرضى علاج للمساعدة في منع تجلط الدم إلا أنهم جميعا أصيبوا بجلطات في الجلد، بتشخيص من الاطباء بأنها إصابة بانسداد في الشريان في الرئة.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد وقت ظهور الطفح الجلدي لأول مرة بالضبط، لكن التائج تعتبر الأخذ بالعلامات الجلدية كعلامة محتملة لجلطات دموية غير طبيعية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية والانسداد الرئوي ومضاعفات أخرى قد تكون قاتلة.

هذه الدراسة ليست الأولى من نوعها، حيث أبلغ المرضى في وقت سابق عن إصابتهم بتغيير أصابع القدم لتصبح أرجوانية ومتورمة.
تظهر بالجلد.. علامة مؤكدة في الجسد تدل على الإصابة بـ كورونا
تظهر بالجلد.. علامة مؤكدة في الجسد تدل على الإصابة بـ كورونا
تظهر بالجلد.. علامة مؤكدة في الجسد تدل على الإصابة بـ كورونا
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