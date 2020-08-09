أيمن المزين ينفي الخلافات.. حارس طنطا يغادر المعسكر ويطلب الرحيل

طالب علي فرج حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا من مسئولي الفريق إنهاء التعاقد بينهم بالتراضي عقب حدوث خلاف مع أيمن المزين المدير الفني للفريق.
وغادر على فرج معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا لاستئناف الدوري المصري من جديد، ويتبقي له موسمين في التعاقد مع نادي طنطا لذلك يرغب في خوض تجربة أخرى في أحد الأندية بداية من الموسم المقبل .
وفي سياق سابق كشف أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا لـ"صدي البلد"، عن سبب رحيل على فرج حارس مرمي الفريق الأول بنادي طنطا من معسكر الفريق خلال الفترة الحالية قائلا: " علي فرج قرر الاعتزال نهائيا ".