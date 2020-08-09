أيمن المزين ينفي الخلافات.. حارس طنطا يغادر المعسكر ويطلب الرحيل

في أحد الأندية بداية من الموسم المقبل .

ويتبقي له موسمين في التعاقد مع نادي طنطا لذلك يرغب في خوض تجربة

عن سبب رحيل على فرج حارس مرمي الفريق الأول بنادي طنطا من معسكر الفريق خلال الفترة الحالية قائلا: " علي فرج قرر الاعتزال نهائيا ".

ونفى أيمن المزين ما تردد خلال الفترة الماضية حول وجود خلافات مع علي فرج حارس مرمى الفريق، متابعا: "على فرج صديق قبل أن يكون لاعبا في صفوف الفريق ".





وأضاف: " على فرج قرر الاعتزال نهائيا ومغادرة معسكر الفريق ولا يوجد خلاف كما روج البعض ".