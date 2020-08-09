ياسر الكناني: سعيد للغاية برجوعى إلى بيتى الثانى نادي الألومنيوم

اتجهت العديد من أندية القسم الثانى، لإجراء فحوصات أولية لفرقهم على نفقة النادي، من أجل عودة التدريبات قبل انتظار ميعاد المسحة التي من المنتظر أن يخضع لها لاعبو جميع الفرق هذا الأسبوع .
ومن بين تلك الفرق، فريق الألومنيوم ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وأجرى موقع صدى البلد هذا الحوار مع المدير الفني للفريق، ياسر الكنانى ، من أجل التعرف على استعدادات الألومنيوم لعودة التدريبات.
حدثنا عن قرار نادي الألومنيوم حول إجراء الفحوصات مبكرا ؟
قرر مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم عمل التحاليل المبدئية الخاصة بالكشف عن فيروس كرونا لجميع اللاعبيين والجهاز الفنى والإدارى للفريق، استعدادا لعودة التدريبات الجماعية حال ظهور النتيجة.
ماهي خطوات ياسر الكنانى لفترة الإعداد خلال المرحلة المقبلة ؟
في البداية سعيد للغاية برجوعى إلي بيتى الثانى نادي الألومنيوم لاستكمال باقي مباريات الدورى ،وسنقوم بإجراء المسحات الخاصة بكرونا الثلاثاء القادم وحال ظهور النتيجة سنقوم بعمل شاق ومهم للغاية وتدريبات بدنية قوية لإستراجع اللياقة البدنية للاعبيين ، والمنافسة علي حلم الصعود للدورى الممتاز .
وماذا عن فترة توقف الدورى بسبب جائحة كرونا وتأثيرها علي لاعبي الفريق ؟
بالفعل قد كان تأثيرا سلبيا حيث توقف النشاط الرياضي من يقرب من خمسة أشهر ،وهذا وقت طويل للغاية وبالتالي فقد نعانى الفترة المقبلة من زيادة وزن بعض اللاعبين وتدنى مستوى اللياقة البدنية لديهم .
وماذا عن فرص رباعي جدول المسابقة من الصعود للدورى الممتاز ؟
بالفعل المنافسة قوية وشرسة ولكل الفرق سواء بنى سويف أوالبنك الأهلي أوشبان قنا حق المنافسة والصعود ،ولكن نتمنى أن يكون الحظ والذكاء حليفنا وتحقيق حلم نادي الألومنيوم بالصعود للممتاز.
وماذا عن حالة لاعبي الفريق حال عودة التدريبات ؟
بالتأكيد جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى في حالة معنوية كبيرة للغاية ، حيث إنهم كانوا يعانون من فترة توقف الدورى لعدة أشهر، والجميع يريد تحقيق حلم جماهير نادي الألومنيوم بالصعود للدورى الممتاز .