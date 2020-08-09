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رياضة

ياسر الكناني: سعيد للغاية برجوعى إلى بيتى الثانى نادي الألومنيوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:08 ص
ياسر الكناني
ياسر الكناني
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رباب الهوارى
اتجهت العديد من أندية القسم الثانى، لإجراء فحوصات أولية لفرقهم على نفقة النادي، من أجل عودة التدريبات قبل انتظار ميعاد المسحة التي من المنتظر أن يخضع لها لاعبو جميع الفرق هذا الأسبوع .

ومن بين تلك الفرق، فريق الألومنيوم ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وأجرى موقع صدى البلد هذا الحوار مع المدير الفني للفريق، ياسر الكنانى ، من أجل التعرف على استعدادات الألومنيوم لعودة التدريبات.


حدثنا عن قرار نادي الألومنيوم حول إجراء الفحوصات مبكرا ؟

قرر مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم عمل التحاليل المبدئية الخاصة بالكشف عن فيروس كرونا لجميع اللاعبيين والجهاز الفنى والإدارى للفريق، استعدادا لعودة التدريبات الجماعية حال ظهور النتيجة.


ماهي خطوات ياسر الكنانى لفترة الإعداد خلال المرحلة المقبلة ؟

في البداية سعيد للغاية برجوعى إلي بيتى الثانى نادي الألومنيوم لاستكمال باقي مباريات الدورى ،وسنقوم بإجراء المسحات الخاصة بكرونا الثلاثاء القادم وحال ظهور النتيجة سنقوم بعمل شاق ومهم للغاية وتدريبات بدنية قوية لإستراجع اللياقة البدنية للاعبيين ، والمنافسة علي حلم الصعود للدورى الممتاز .


وماذا عن فترة توقف الدورى بسبب جائحة كرونا وتأثيرها علي لاعبي الفريق ؟ 

بالفعل قد كان تأثيرا سلبيا حيث توقف النشاط الرياضي من يقرب من خمسة أشهر ،وهذا وقت طويل للغاية وبالتالي فقد نعانى الفترة المقبلة من زيادة وزن بعض اللاعبين وتدنى مستوى اللياقة البدنية لديهم .


وماذا عن فرص رباعي جدول المسابقة من الصعود للدورى الممتاز ؟

بالفعل المنافسة قوية وشرسة ولكل الفرق سواء بنى سويف أوالبنك الأهلي أوشبان قنا حق المنافسة والصعود ،ولكن نتمنى أن يكون الحظ والذكاء حليفنا وتحقيق حلم نادي الألومنيوم بالصعود للممتاز.


وماذا عن حالة لاعبي الفريق حال عودة التدريبات ؟

بالتأكيد جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى في حالة معنوية كبيرة للغاية ، حيث إنهم كانوا يعانون من فترة توقف الدورى لعدة أشهر، والجميع يريد تحقيق حلم جماهير نادي الألومنيوم بالصعود للدورى الممتاز .
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