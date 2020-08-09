بسبب القناة الإنجليزية .. فرنسا تطالب بريطانيا بدفع 30 مليون جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن فرنسا ستطلب من بريطانيا دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني (39.12 مليون دولار) لحماية القناة الإنجليزية والتي تعرف أيضا بـ"بحر المانش" من أجل الحد من تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني إلى بريطانيا بمساعدة المهربين.





تعهدت بريطانيا في وقت سابق باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة غير الشرعية مع فرنسا، حيث يمكن لحوالي 7500 مهاجر عبور القنال بحلول عيد الميلاد.





وقالت وزارة الداخلية إنه تم اعتراض رقم قياسي بلغ 235 مهاجرا وهم في طريقهم من فرنسا يوم الخميس، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإنجليزية. وقال المستشار ريشي سوناك إنه "محبط" لسماع هذه الأرقام.





وحث وزير شؤون الهجرة، كريس فيليب، السلطات الفرنسية على بذل المزيد من الجهود لمنع المهاجرين من مغادرة المياه الفرنسية والقيام بالرحلة عبر القناة الإنجليزية.





وفقًا لأرقام القوات الحدودية، عبر حوالي 4000 مهاجر بالفعل القناة إلى بريطانيا هذا العام، وهو ما يزيد عن ضعف تدفق المهاجرين في عام 2019. وتوقعت Migrationwatch أن 7500 آخرين قد يأتون إلى المملكة المتحدة بحلول عيد الميلاد.



