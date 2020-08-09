برفقة نادر السيد.. على ربيع ينشر صورة بعد عرض مسرحية صباحية مباركة

صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشر علي ربيع









وظهر فى الصور برفقة كابتن نادر السيد وأولاده بعد عرض مسرحيته "صباحية مباركة".









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احلي يوم مع احلي ناس حبيب قلبي كابتن نادر السيد مبسوط جدا ان العرض عجبكم ومستنينكم تاني ان شاء الله مسرحيه #صباحيه_مباركه ". وكتب معلقا على الصور:"









بدأ علي ربيع و أوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من الخميس، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.







