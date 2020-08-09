AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة نادر السيد.. على ربيع ينشر صورة بعد عرض مسرحية صباحية مباركة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهر فى الصور برفقة كابتن نادر السيد وأولاده بعد عرض مسرحيته "صباحية مباركة".


اقرأ أيضا:

وكتب معلقا على الصور:"  احلي يوم مع احلي ناس حبيب قلبي كابتن نادر السيد مبسوط جدا ان العرض عجبكم ومستنينكم تاني ان شاء الله مسرحيه #صباحيه_مباركه ".


بدأ علي ربيع و أوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من  الخميس، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


يتم بيع تذاكر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" من خلال موقع تيكتس مارشيه ، أو من خلال شباك تذاكر مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة مع أبطال العمل.. علي ربيع يروج لمسرحية صباحية مباركة ياعريس

على ربيع يغني تتر مسرحية صباحية مباركة يا عريس.. شاهد

بصحبة أوس أوس.. علي ربيع ينشر صورة جديدة من كواليس صباحية مباركة

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

قمر يا روح قلبى.. زوجة على ربيع فى صورة مع ابنتهما

ترشيحاتنا

صاحبة واقعة صفر الثانوية العامة: مجموعي الكلي 0 وأنا مغشتش.. فيديو

أخبار الأهلي| أزمة في الوداد قبل مواجهة الأحمر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

منع اصطحاب المدرس .. التربية والتعليم: نتيجة تظلمات الثانوية ستصل إلى الطالب إلكترونيا.. فيديو

هل يجوز أداء الصلاة الفائتة بعد ركعة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

شاهد.. عمرو يوسف برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما بـ الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان