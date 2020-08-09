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أثق فى وعى المصريين.. لميس سلامة: علينا المشاركة في الانتخابات لتلبية النداء الوطنى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:30 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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ريهام فيكتور لطيف
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الوقت الحقيقي جاء ليظهر الشعب المصرى الصورة المشرقة أمام العالم، حيث بدأ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ مستمرة لمدة يومين، وبدأت بالفعل من اليوم، مؤكدة أن هناك دولا بدأت التصويت بالفعل، وهو على حسب توقيت كل دولة.


وأشارت إلى أنه لابد من المشاركة وعدم التأخر عن تلبية أى نداء وطنى، معلقة: "واثقة فى وعى المصريين، وكثيرا ما نرى مشهد مشاركة المصريين بالخارج، مما يشعرنا بالفخر والسعادة".


وأوضحت أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن انتهاء فقرة  الدعاية، منوها إلى أن يوم أمس الساعة 12 ظهرا  كان آخر موعد للدعاية لكل المرشحين.
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