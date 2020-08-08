لاشين إبراهيم: إعلان نتيجة الانتخابات من اختصاص الهيئة الوطنية وليست اللجان العامة.. فيديو

قال لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن فرز الأصوات بيتم في الخارج ويرسل الحصر العددي للأصوات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعا "بعد إجراء الانتخابات بالداخل ويقوم الناخبين بالإدلاء بأصواتهم، ستقوم اللجان العامة بإعلان الحصر العددي ومن ثم تقوم بإرسالة إلى الهيئة العامة للانتخابات بيقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بجمع أصوات الناخبين بالخارج مع الداخل، ومن ثم تقوم الهيئة الوطنية بإعلان النتيجة".





وتابع خلال حواره المذاع على "أخبار مصر"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت ضوابط للدعايا الانتخابية وذلك نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتم منع التجمعات ومنع قيام المؤتمرات الانتخابية الحاشدة، واستخدام مكبرات الصوت في الدعيا الانتخابية بما لا يتجاوز القانون.





وواصل قائلا: أن الهيئة سمحت بتعليق اللافتات الانتخابية بالتعاون مع السلطات المحلية داخل كل محافظة، وتابع: المرشح الفردي يعتبر فائزا في الانتخابات إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة من الناخبين الحاضرين، وكذك الامر بالنسبة للقوائم.





وأضاف ان الفرز بيتم داخل اللجان الفرعية، وذلك بعد إنتهاء اليوم الثاني من الانتخابات تبدأ اللحان الفرعية، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بمعاونه أمناء اللجان في فرز الأصوات، متابعا: يحسب الأصوات الصحيحة والباطلة، ثم يقوم بجمع نسبة الحضور من عدد المقيدين أمامه في اللجنة.





وأوضح رئيس اللجنة الفرعية يقوم بأثبات نسبة الحضور في محضر الفرز المخصص لذلك، مشرا إلى أن هذا يتم بحضور وكلاء المرشحين ووسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم يتوجه إلى اللجنة العامة التابع لها ويسلمها كافة الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.





وأشار إلى ان اللجنة العامة تقوم بتجميع كافة المحاضر الخاصة باللجان الفرعية وتقوم بتجميع الأعداد سواء كانوا من المقيدين أو الحضور أو من الأصوات الصحيحة أو الباطلة، ومن ثم تقوم بنشر الحصر العددي لكل ناخب، مشددا على أن اللجنة العامة تقوم بالحصر العددي فقط، اما الهيئة الوطنية للانتخابات هي من تقوم بإعلان النتيجة.



