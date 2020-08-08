لاشين إبراهيم يكشف آخر الاستعدادات لانتخابات الشيوخ في ظل كورونا

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، تفاصيل الاستعداد انتخابات الاستحقاقات الدستورية القادمة ومنها مجلس الشيوخ 2020.





وقال خلال حواره مع الفضائية المصرية،قائلا:" عام 20 20 معروف انه عام الانتخابات لذا الهيئة الوطنية فى وضع استعداد دائم، ومع انتشار فيروس كورونا، بدأت الهيئة اتخاذ قرارات من شأنها لإتمام الانتخابات ولكن وفق معايير معينة ، منها تعقيم كافة اللجان الفرعية والعامة، قبل إجراء العملية الانتخابية فى الصباح، وانتهائها فى المساء.





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،أن ارتداء الكمامة فرض على جميع الناخبين والمترشحين ووكلاء الناخبين،وأعضاء اللجان بداية من القاضى رئيس اللجنة حتى باقى الموظفين، مؤكدا أن الهيئة توفر الكمامات للجميع.





وأشار المستشار لاشين إبراهيم،إلى أنه فى حالة دخول شخص للجنة وهو مرتدى الكمامة وشك فيه القاضى سيتم التحقيق معه من قبل موظف موجود،لافتا إلى أن الهيئة عينت شخص بكل لجنة لتنسيق دخول الناخبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم قبل الدخول.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم،أن الهيئة اتفقت مع وزارة الصحة لتوفير سيارة إسعاف فى كل مجمع انتخابى، لمعالجة أى الحالات الطبية.





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