بإجمالي 215891 حالة.. ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، سجلت ألمانيا 555 إصابة جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 215891 حالة منذ تفشي الوباء.





وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت حالة وفاة جديدة ووصل إجمالي العدد إلى 9196 حالة.





وقال مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلج براون، إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا "يبعث على القلق".





وبدوره، ذكر الاتحاد الألماني للأطباء أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، التي يخشى الكثيرون قدومها، تحدث بالفعل.





وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا - في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه تسايتونج) الألمانية: "نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة".





وأضافت يونا "أن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد، ووفق ذلك فهناك خطر أن يتم تبديد النجاحات التي أحرِزت حتى الآن؛ نظرا لشعور المواطنين بالرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية".





وأوضحت أن المستشفيات مجهزة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مشيرة إلى أنه على النقيض من الموجة الأولى، لا يجب إخلاء الأسِرة في المستشفيات بوجه عام لحالات كورونا في هذه المرة، بل يجب تنظيمها حسب الحاجة.





ولفتت إلى أنه من الناحية العملية سيجرى تخصيص عدد أقل من أسرة العناية المركزة في المرحلة الأولى، وإذا تم شغلها، فإن المرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ عقب 24 ساعة.. منوهة بأنه جار توسيع القدرات في وحدات العناية المركزة.



