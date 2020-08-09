للتأكد من جاهزيتها.. محافظ القاهرة يتفقد عددا من مقار لجان انتخابات الشيوخ

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم عددا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث زار مدرستي التربية الفكرية بالفردوس بإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة نوبار الإعدادية بإدارة عابدين التعليمية.





وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.





ووجه المحافظ بعدم السماح مطلقًا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وإقامة تندات لحماية الناخبين من حرارة الطقس مع توفير مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن، كما أكد أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية، وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات.





كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمرور ليلًا على المقرات الانتخابية والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات، واطمأن المحافظ على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب.





ودعا المحافظ المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.