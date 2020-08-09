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رياضة

خاص .. ننشر تفاصيل مرض خالد الغندور مذيع قناة الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:33 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو الحلواني
يعانى خالد الغندور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوى بقناة الزمالك من أزمة صحية صعبة خلال الفترة الحالية .

وكشف مصدر مطلع مقرب من الإعلامى خالد الغندور أنه يعانى من بعض المشاكل الصحية فى " المعدة " وإن الموضوع بعيد تماما عن كورونا، مشيرا إلى أن الغندور يعاني من بعض الآلام القوية فى معدته، وهو ما أدى إلى دخوله المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية .

وأضاف أن الغندور يخضع إلى بعض التحاليل والإشاعات لتحديد السبب الرئيسي بمعدته من أجل الشفاء منه والعودة من جديد إلى ممارسة عمله.

وعاش محبو كرة القدم فى مصر حالة من الحزن على مدار الساعات الماضية بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها الغندور ، وتوالت الدعوات والمساندة والدعم من قبل الجميع لـ نجم الزمالك السابق .
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