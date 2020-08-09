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اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:35 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10906 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1903 نقاط، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12800 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 4203 نقاط.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1598 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2457 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 746 نقطة.

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