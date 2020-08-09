قبل ما تشتري .. اعرف مميزات وعيوب سيارات رينو

من المعروف عن عملاق السيارات الفرنسية رينو سمعتها الجيدة ، فهي تميزت بصناعة السيارات السيدان والكروس اوفر مثل لوجان ورينو ميجان، كما تعد علامة تجارية يلجأ إليها المستهلكون بسبب طول عمر سيارتهم .
وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " أهم المميزات والعيوب لسيارات رينو قبل أن تفكر في شرائها .
تعد سيارة رينو هي سلاح ذو حدين فهي تحتوي على العديد من المميزات المختلفة التي تجعلها رقم واحد في السوق وتخطف قلوب الكثير من العملاء .
ولكن على الجانب الآخر، فهي يوجد بها الكثير من العيوب فعلى سبيل المثال يعاني الكثير من المستخدمين لسيارة رينو بوجود صوت للمحرك ، ولم تحرص الشركة حتى الآن على حل لهذه المشكلة .
أما من أهم مميزات أنها موفرة للبنزين عند مقارنتها بسيارة أخرى كما يبلغ قوة المحرك 1600 سي سي عند 4 إسطوانات و16صبابة ، بالإضافة إلى فرامل متطورة بنظام ABS ويتوفر بها نظام توزيع الفرامل إلكترونيا ،كما يتوفر بها خاصية الصوت التنبيه او الإنذار في حالة عدم غلق السيارة .
وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " أهم المميزات والعيوب لسيارات رينو قبل أن تفكر في شرائها .
تعد سيارة رينو هي سلاح ذو حدين فهي تحتوي على العديد من المميزات المختلفة التي تجعلها رقم واحد في السوق وتخطف قلوب الكثير من العملاء .
ولكن على الجانب الآخر، فهي يوجد بها الكثير من العيوب فعلى سبيل المثال يعاني الكثير من المستخدمين لسيارة رينو بوجود صوت للمحرك ، ولم تحرص الشركة حتى الآن على حل لهذه المشكلة .
كما أن السيارة تعاني من مقاومة واضحة من جانب دواسة الدبرياج والذي قد يؤثر على الإسطوانة ويؤدي إلى إتلافها، أو حرقها خاصة بعد فترة من تشغيلها .
يعاني أيضا مستخدمو رينو من وجود اهتزاز غير ملحوظ مع ذراع ناقل الحركة ، بالإضافة إلى سرعة السيارة بطيئة عند تخطي المطالع .
أما من أهم مميزات أنها موفرة للبنزين عند مقارنتها بسيارة أخرى كما يبلغ قوة المحرك 1600 سي سي عند 4 إسطوانات و16صبابة ، بالإضافة إلى فرامل متطورة بنظام ABS ويتوفر بها نظام توزيع الفرامل إلكترونيا ،كما يتوفر بها خاصية الصوت التنبيه او الإنذار في حالة عدم غلق السيارة .