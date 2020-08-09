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سيارات

قبل ما تشتري .. اعرف مميزات وعيوب سيارات رينو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:09 م
رينو
رينو
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أماني نوار
 من المعروف عن عملاق السيارات الفرنسية رينو سمعتها الجيدة ،  فهي تميزت بصناعة السيارات السيدان والكروس اوفر  مثل لوجان ورينو ميجان، كما تعد علامة تجارية يلجأ إليها المستهلكون بسبب طول عمر سيارتهم .

وفي هذا التقرير يعرض  موقع " صدى البلد " أهم المميزات والعيوب لسيارات  رينو قبل أن تفكر في شرائها .
تعد سيارة رينو هي سلاح ذو حدين فهي تحتوي على العديد من المميزات المختلفة التي تجعلها رقم واحد في السوق وتخطف قلوب الكثير من العملاء .

ولكن على الجانب الآخر، فهي يوجد بها الكثير من العيوب فعلى  سبيل المثال يعاني الكثير من المستخدمين لسيارة رينو بوجود صوت للمحرك ، ولم تحرص الشركة حتى الآن على حل لهذه المشكلة .

كما أن السيارة تعاني من مقاومة واضحة من جانب دواسة الدبرياج والذي قد يؤثر على الإسطوانة ويؤدي إلى إتلافها، أو حرقها  خاصة بعد فترة من تشغيلها .

يعاني أيضا مستخدمو رينو من وجود اهتزاز غير ملحوظ  مع ذراع ناقل الحركة ، بالإضافة إلى سرعة السيارة بطيئة عند تخطي المطالع .

أما من أهم مميزات أنها موفرة للبنزين عند مقارنتها بسيارة أخرى كما يبلغ قوة المحرك 1600 سي سي عند 4 إسطوانات و16صبابة ، بالإضافة إلى فرامل متطورة بنظام ABS ويتوفر بها نظام توزيع الفرامل إلكترونيا ،كما يتوفر بها خاصية الصوت التنبيه او الإنذار في حالة عدم غلق السيارة .


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