غرفة المنشآت تستأنف دوراتها التدريبية للعاملين بالمطاعم السياحية

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة استئناف برامجها التدريبية، خلال الأيام المقبلة والخاصة بالارتقاء وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشرى فى صناعة المطاعم وفقًا للأنظمة المتبعة عالميًا، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.





وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، إنه قد تم الانتهاء من وضع عدة برامج تدريبى على مستوى عال من سواء من المواد العلمية الدراسية وإلقائها على المتدربين من العاملين بالمطاعم عليها، أو الاستعانة بمجموعة من المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن لديهم الخبرات الدولية والمحلية فى مجالات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشرى، وفنون الإدارة وكذلك أمن وسلامة وأمان وصحة الغذاء.





وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الدورات الجديدة ستلزم المتدرب الحضور شخصيًا، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها خلال الأيام المقبلة، وتشمل برامج تستغرق مدتها 7 أيام منها دورة عن صحة وسلامة الغذاء، والدورة الثانية تتناول برنامج الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى دورة عن الإدارة الإستراتيجية للمطاعم والكافتيريات السياحية، فضلًا دورة سريعة ذات اليوم الواحد تقدم فيها كل التعليمات والتدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية التى يجب اتخاذها لعدم إنتشار فيروس كورونا COVID 19 خاصة بعد تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية بنسبة 50%.





وأوضح هشام وهبة، أنه يتم حاليًا وضع الأنظمة الواجب إتباعها فى هذه الدورات، والتى تحقق أعلى معدلات الأمان الوقائى بين المشاركين، فى ظل عقد أكثر من دورة واحدة فى أكثر من قاعة، من حيث توقيتات المحاضرات، ومواعيد الحضور والانصراف، وأهمية الفصل بين المجموعات بفاصل زمنى بين الدورة والأخرى لعدم حدوث تكدس أو تجمعات بين الدارسين والمتدربين ويما لا يخل بالضوابط والقواعد الخاصة بالإجراءات الوقائية فى التجمعات، وإلزام المشاركين من الدارسين والمدربين والمحاضرين على اتباع كل الإجراءات الوقائية ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة عند الحضور.





وأشار هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، إلى اللجنة قد وضعت شروطًا لإقامة هذه الدورات فى إطار الإجراءات الاحترازية تتمثل أن تكون قاعات التدريب ذات اتساع كبير وبما تحقق شروط التباعد الاجتماعى والجسدى، وألا تزيد نسبة عدد المشاركين والحاضرين للدورات عن 25% كحد أقصى من حجم الطاقة الاستعابية للقاعة، وتوفير كل وسائل التعقيم للمشاركين، وألا يقل الفارق الزمنى بين كل محاضرة والأخرى عن 30 دقيقة حتى يتسنى تعقيم القاعات للدورات التالية، كما أن المواد العلمية التى يتم تدريسها للمتدربين لن تكون ورقية، ومدها لهم إرسالها عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة، أو وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى، كإجراء وقائى واحترازى حفاظًا على سلامة وصحة المحاضرين والمتدربين من انتشار فيروس كورونا.