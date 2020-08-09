َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه تم التنسيق الكامل و الفوري مع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى نستطيع التسهيل على المواطن المصري فى الخارج عملية التصويت بنجاح.





وأكدت وزيرة الهجرة في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الشيوخ، أن عملية التصويت تمت وسط إجراءات احترازية صارمة و تنفيذ قرارات التباعد للحفاظ على سلامة و صحة المواطنين المصريين.





وأضافت وزيرة الهجرة أن عملية التصويت تتم في الخارج اليوم و غدا 9 و 10 أغسطس بعد أن تم تسجيلهم من يوم 25 يوليو الماضي.





و نوهت وزيرة الهجرة أن تم إطلاق فيديو كرتوني من الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح كافة الإجراءات التي تم اتخاذها و يوضح للمواطن كيفية التصويت حتى تقدم كل التساهيل للمواطن في عملية التصويت و موضحة أنها ظهرت أيضا في فيديو لتشرح للمواطن كيفية عملية التصويت في فيديو منفصل من مقر وزارة الهجرة.



