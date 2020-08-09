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أخبار العالم

انخفاض ملحوظ.. سلطنة عمان تسجل 223 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان اليوم، عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 81580 حالة.


وأوضحت السلطنة أن الإصابات الجديدة تضم 148 إصابة لعمانيين، و75 حالة لغير عمانيين.


وقالت الصحة العمانية إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 513 وفاة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المتعافين من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 74691 حالة.


ورفعت العاصمة مسقط أمس، السبت، الحظر الداخلي المفروض على السفر بين المحافظات، منذ 25 يوليو؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما خفضت السلطات العمانية أيضًا حظر التجول لمدة أسبوع بين الساعة 9 مساءً و5 صباحًا، بدلًا من 7 مساءً حتى 6 صباحًا، إلا أنه سيتم الإغلاق الكامل لـ محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.
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