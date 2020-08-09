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رياضة

غياب ميسي.. رونالدو يتصدر تشكيلة الأسبوع المثالية بـ دوري أبطال أوروبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:05 م
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة لقدم "يويفا"، تشكيلة الأسبوع المثالية، بعد انتهاء مباريات دور الـ 16، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما غاب ليونيل ميسي لاعب برشلونة رغم تألقه أمام نابولي وقيادة البلوجرانا للتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث سجل هدفا في فوز فريقه بنتيجة  3 - 1، وكان أفضل لاعب باللقاء.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير "بايرن ميونخ".

خط الدفاع: سميدو "برشلونة" -  لينجليت "برشلونة" -  أودريوزولا "بايرن ميونخ".

خط الوسط: بيريسيتش "بايرن ميونخ"  - توليسيو "بايرن ميونخ"  - راكيتيتش "برشلونة".

خط الهجوم: كريسيانو رونالدو " يوفنتوس" - ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ" - خيسوس " مانشستر سيتي".

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