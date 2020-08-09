تأجيل محاكمة سائق لارتكابه جريمة قتل مواطن بمدينة نصر لجلسة 11 أغسطس

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن، محاكمة شخص لاتهامه بقتل مواطن وإحداث عاهة مستديمة لمواطنين بمدينة نصر، لجلسة 11 أغسطس.









وأسندت النيابة للمتهم "أ.س"، سائق، تهمة ضرب المجنى عليه " ه.م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وتربص له بالمكان الذى أيقن تواجده به سلفًا، وما أن أبصره حتى ألقاه بمادة كاوية محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، ولم يكن قاصدًا من ذلك قتلًا، إلا أن الصرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.





كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة ضرب المجنى عليه "ر. أ"، عمدًا بأن ألقاه بمادة كاوية، فأحدثت الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى تخلف من ورائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فى الطرف العلوى الأيسر والتى تقدر بـ 30% على النحو المبين بالتحقيقات.



