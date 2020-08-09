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محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 أدوار مخالفة من عقار مائل ببنها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة أدوار مخالفة من أحد الأبراج بمنطقة أتريب بمدينة بنها.


جاء ذلك بعد أن قدم الأهالي شكوى تفيد بوجود ميل بالبرج وتصدعات، وبناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي شكلت أمر المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة.


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وجدير بالذكر أن العقار مخالف من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر، حيث حصل المخالف على رخصة بأربع أدوار فقط .

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق لإزالة الطوابق المخالفة حفاظا علي أرواح المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن هذه العقارات تشكل خطورة على حياة المواطنين وفقًا لقانون البناء، لذا يستلزم إزالتها لأنها مخالفات وجوبية الإزالة ولا يجوز التصالح فيها لخطورتها على الأرواح، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء.

محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 أدوار مخالفة من عقار مائل ببنها
محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 أدوار مخالفة من عقار مائل ببنها
محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 أدوار مخالفة من عقار مائل ببنها
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