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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال طريق شركات البترول بشبرا الخيمة بتكلفة 90 مليون جنيه

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:55 م
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة بتكلفة 90 مليون جنيه لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة.


وتابع المحافظ أعمال البدء في إنشاء سور آمن للشركات وإنشاء طريق بديل لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول بشارع ترعة الزائيري إلى طريق الخصوص الدائري.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس الحي بالتنسيق مع الشركة المنفذة لاعمال التطوير والمستشار الهندسي لسرعة تنفيذ، الأعمال المطلوبة لإنشاء السور الآمن والطريق البديل.

يذكر انه جاري أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد تتم بدء من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وجاري أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه.

كما أنه جارى إنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية و التكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعيق الحركة المرورية.
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