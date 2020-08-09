عند العطاء لا تنتظر مقابل.. خبير تنمية بشرية يوجه نصائح من أجل حياة سعيدة

قال الدكتور رأفت يوسف، استاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، إن مفهوم العطاء بغض النظر عن تطبيقه داخل أو خارج محيط الأسرة يعني الإعطاء دون انتظار مقابل، وفي كثير من الأحيان التوقف عن العطاء يسبب حالة من الإحباط.





وتابع الدكتور رافت يوسف، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن العطاء هو خير حثنا الله عليه لأي إنسان باختلاف عقيدته أو لونه أو جنسه لأن الخير له تأثير على النفس البشرية ويقدره الله.





وأكد أن هناك الكثير من الناس الذين يجب اتخاذهم كقدوة حسنة في العطاء والتضحية من أجل الآخرين، مثل الدكتور محمد مشالي، موضحًا أن هناك الكثير ممن يقابلون ذلك العطاء ببرود أو خذلان للطرف الآخر.



