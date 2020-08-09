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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتابع اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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خالد رياض
تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج إجراءات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية الرياضية، والتي تستمر حتى ٢٠ أغسطس الجاري، حيث رافقه الدكتور إبراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


وخلال جولته التقى رئيس الجامعة ، الطلاب المتقدمين وأولياء الأمور لمعرفة إن كان هناك معوقات قد واجهتهم خلال اداء الاختبارات، كما تفقد منافذ سحب الملفات والاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية للبنين.


وأكد "عزيز" ، علي حرص الجامعة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، حيث تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.


من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم البرعي عميد الكلية ان اليوم يعد اليوم الاول في الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية حيث تم تخصيص اليوم وغدًا للطلاب ويوم الثلاثاء للطالبات حيث يتم استقبال عدد ١٠٠ طالب يوميًا لإجراء تلك الاختبارات وسط اجراءات احترازية مشددة.


وأضاف الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انه سوف يتم فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي السابق ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والمقيدين في الكليات والمعاهد الحكومية أو الخاصة، والذين يرغبون في الالتحاق بالكلية يوم ١٦ أغسطس الجاري.


الجدير بالذكر أن التسجيل الإلكترونى لإجراء اختبارات القدرات بدأ منذ يوم الخميس الموافق ٦ أغسطس ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى :www.tansik.egypt.gov.eg والتى تتم الكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب .

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