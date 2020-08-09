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الحب في زمن الكوليرا.. الصدفة كانت السبب بأشهر أدوار الفنان أسامة أبو العطا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:36 م
السفارة في العمارة
السفارة في العمارة كان سبب شهرة الفنان اسامة ابو العطا
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فرح علاء الخولي
قال الفنان أسامة أبو العطا، إنه بعد دوره الثانوي في فيلم "السفارة في العمارة" حصل على كثير من العروض في مجال التمثيل، وإن اختياره للدور كان بالصدفة وانه كان المخرج المنفذ للعمل في الأساس.

وتابع الفنان أسامة أبو العطا، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten"، أنه بدأ العمل على كتابة النص في ذلك الدور بالتنسيق مع الفنان الكبير عادل امام والمخرج عمرو عرفة.

واضاف ان "الحب في زمن الكوليرا" و "مدينة البهاء" هي افيهات منه، ورسم الشخصية وازيائه كانت لمسات المخرج العظيم عمرو عرفة.

وكشف انه في ادواره سواء مشهد كبير او صغير لا يعيد التصوير كثيرًا، معقبًا: "انا مبعيدش لانه الدور مش بيكون معقد".

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