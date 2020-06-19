AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العملية الجاية إمتى ..علا رشدى تنشر صورة بصحبة فريق عمل ب 100 وش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت علا رشدى فى الصورة بصحبة فريق عمل مسلسل ب 100 وش .

وعلقت علا رشدى قائلة :"العملية الي جاية امتى؟ انا جاهزة بالميك اب!! 🤣🤣 #ب١٠٠_وش".


اقرأ أيضًا:

وجائت تعليقات الجماهير كالتالى :
- ياريت يبقي فيه جزء تانى ، وعلقت أخرى "المسلسل حلو اوى".
وعلق اخر "اعملوا جزء تانى عشان خاطرى".


وشاركت علا رشدى في مسلسل "بـ100 وش"، مع كل من الفنانين "آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، وهو ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لوك آسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش

نيللي كريم ضيفة أبلة فاهيتا.. شاهد

نيللي كريم تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا بهذه الصورة

الإعلامية دعاء صلاح تدخل عالم الـ تيك توك

بعد تعطيل مخطط العصابة.. الحلقة 29 من مسلسل بـ 100 وش تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

كاملة أبوذكري تمتدح آسر ياسين: الممثل الموهوب المحترم ابن الناس رزق

ترشيحاتنا

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

تصاعد الوفيات مجددا .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات كورونا اليوم

الشيخة إقبال الصباح: السيسي فخر العرب الحقيقي.. ومليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا.. فيديو

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

معلومات مثيرة عن أحمد توفيق مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

متحدث الري: نستطيع وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام