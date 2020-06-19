العملية الجاية إمتى ..علا رشدى تنشر صورة بصحبة فريق عمل ب 100 وش

نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت علا رشدى فى الصورة بصحبة فريق عمل مسلسل ب 100 وش .
وعلقت علا رشدى قائلة :"العملية الي جاية امتى؟ انا جاهزة بالميك اب!! 🤣🤣 #ب١٠٠_وش".
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وجائت تعليقات الجماهير كالتالى :
- ياريت يبقي فيه جزء تانى ، وعلقت أخرى "المسلسل حلو اوى".
وعلق اخر "اعملوا جزء تانى عشان خاطرى".
وشاركت علا رشدى في مسلسل "بـ100 وش"، مع كل من الفنانين "آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي، وهو ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.