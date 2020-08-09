محافظة سوهاج: تجهيز 698 مقرا و794 لجنة فرعية لانتخابات الشيوخ

أعلنت محافظة سوهاج عن جاهزية 698 مقرا إنتخابيا و794 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، لإستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت في سوهاج بإنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجرائها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 11 و12 أغسطس الجاري .

وقد عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عدة إجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الإنتخابية، لمراجعة الإستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الإنتخابات .





وقال المحافظ أن المقار الإنتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى تجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد إنتهاء اليوم الإنتخابي .





وأشار " الفقي " إلى الإنتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وجميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر .

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