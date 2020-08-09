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برلمان

وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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فريدة محمد
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على كامل التقدير والاحترام من اللجنة بجميع أعضائها إلي النادي الأهلي العريق   جميع المنتمين له ، الجمعية العمومية  و مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء ولجميع محبي و جماهير القلعة الحمراء .

وأضاف في بيان له: " تؤكد اللجنة على التزامها بمحددات دستورية و قانونية و لائحية ، تجعل نطاق بحثها يقتصر علي وجود شبهة الكيدية من عدمها و في ضوء ذلك و في حدود نطاق البحث".

وتابع: "لما كان النائب مرتضى منصور تقدم بعدد خمسة مستندات ورقية ( نظرت و أرفقت ) و كان البادي من ظاهر هذه المستندات وجود شبهة الكيدية بخاصة البلاغ المقدم منه المقيد برقم عرائض فقد انتهي رأي اللجنة إلى رفض طلب رفع الحصانة.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد قررت، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، رفض الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
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