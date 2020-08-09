وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على كامل التقدير والاحترام من اللجنة بجميع أعضائها إلي النادي الأهلي العريق جميع المنتمين له ، الجمعية العمومية و مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء ولجميع محبي و جماهير القلعة الحمراء .





وأضاف في بيان له: " تؤكد اللجنة على التزامها بمحددات دستورية و قانونية و لائحية ، تجعل نطاق بحثها يقتصر علي وجود شبهة الكيدية من عدمها و في ضوء ذلك و في حدود نطاق البحث".





وتابع: "لما كان النائب مرتضى منصور تقدم بعدد خمسة مستندات ورقية ( نظرت و أرفقت ) و كان البادي من ظاهر هذه المستندات وجود شبهة الكيدية بخاصة البلاغ المقدم منه المقيد برقم عرائض فقد انتهي رأي اللجنة إلى رفض طلب رفع الحصانة.



