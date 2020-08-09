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رياضة

أخبار الرياضة .. كورونا يعود للدوري المصري .. تصريحات مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي.. ومواعيد دوري الأبطال

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:11 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية. 

أسدل الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حجز 8 فرق مقاعدهم في الدور المقبل والتي سبق وأن أجريت القرعة الخاصة بهذا الدور مسبقا.

أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى مصر المقاصة بوجود ثلاثة حالات إيجايبة لفيروس كورونا ضمن المسحة التى أجريت بالأمس لـ 34 لاعبًا وفردا من الجهاز الفنى والإدارى.

كشف الإعلامى خالد الغندور، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق خضوعه لعملية جراحية بالمنظار خلال ساعتين من الآن للتخلص من الآلام التى تعرض لها مؤخرًا.

زفت قناة النادي الأهلي بشرى سارة لـ جماهير الفريق، حيث أعلنت عن قرب إتمام صفقة ضم رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي.

لبى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، طلب "أدمنز" وأصحاب الجروبات المنتمية للقلعة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بتخصيص اجتماع شهري معه؛ لمناقشة جميع القضايا الخاصة بالبيت الأبيض. 

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