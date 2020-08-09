أخبار الرياضة .. كورونا يعود للدوري المصري .. تصريحات مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي.. ومواعيد دوري الأبطال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.





أسدل الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حجز 8 فرق مقاعدهم في الدور المقبل والتي سبق وأن أجريت القرعة الخاصة بهذا الدور مسبقا.





أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى مصر المقاصة بوجود ثلاثة حالات إيجايبة لفيروس كورونا ضمن المسحة التى أجريت بالأمس لـ 34 لاعبًا وفردا من الجهاز الفنى والإدارى.



