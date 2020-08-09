بإطلالة كلاسيكية .. ريم سامي تشارك جمهورها صورة جديدة

وظهرت ريم سامي في الصورة بإطلالة كاجوال ترتدى سترة انيقة باللون الاسود وبنطلون جينز، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

المسلسل بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.

