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فن

بإطلالة كلاسيكية .. ريم سامي تشارك جمهورها صورة جديدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:12 م
ريم سامي
ريم سامي
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محمد بدران

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ريم سامي في الصورة بإطلالة كاجوال ترتدى سترة انيقة باللون الاسود وبنطلون جينز، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر اعمال ريم سامي مشاركتها في مسلسل البرنس" وهو مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" تأليف محمد سامي.

المسلسل بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.


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