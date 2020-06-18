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مرأة

صيفي على الموضة.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:32 ص
ريم سامى
ريم سامى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريم سامى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت ريم سامى فى الصورة بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة باللون الأبيض واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة.

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وانتعلت ريم سامى حذاء مسطح متعدد الألوان مما زاد من أناقتها، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات و لكنها اعتمدت على البساطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت ريم سامى على خصلات شعرها الاسود المنسدله على كتفيها، وارتدت نظارة شمس ذات إطار بنى فاتح متناسقة مع وجهها .


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#staypositive

A post shared by Reem samy ريم سامى (@reemsamy) on

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