بإطلالة غير تقليدية.. ريم سامى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير





تألقت ريم سامى فى الصورة بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست Khemissi Imen، حيث ارتدت بنطلونا فضفضا باللون البيج ونسقت مع بلوزة تميزت بصيحة الكم الواحد بنفس لون وقماشة البنطلون، واتسمت إطلالتها بأنها لا تحمل أى نقوشات والبساطة.





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ظهرت ريم سامى فى الصور حافية القدمين، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامى على خصلات شعرها الأسود الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



