AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة غير تقليدية.. ريم سامى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

السبت 13/يونيو/2020 - 08:23 ص
ريم سامى
ريم سامى
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريم سامى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت ريم سامى فى الصورة بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست Khemissi Imen، حيث ارتدت بنطلونا فضفضا باللون البيج ونسقت مع بلوزة تميزت بصيحة الكم الواحد بنفس لون وقماشة البنطلون، واتسمت إطلالتها بأنها لا تحمل أى نقوشات والبساطة.

اقرأ أيضا:
ظهرت ريم سامى فى الصور حافية القدمين، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامى على خصلات شعرها الأسود الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

View this post on Instagram

💄

A post shared by Reem samy ريم سامى (@reemsamy) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بالدولار ومن غير خصم.. سعر غير متوقع لفستان ميساء مغربى

بإطلالة غريبة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس عصرية .. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور لها

بـ ألوان الباستيل.. درة تتألق بإطلالة من الستينيات في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

بعد انتهاء أزمة كورونا.. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا .. فيديو

تكليف أحمد سمير للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.. مستند

بدون أدوية... ملين طبيعي بأقل التكاليف يقضى على الامساك ويريح المعدة

علي أغنية شوكلاتة سايحة جوة كيك.. عمر كمال يرقص بالكمامة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة

رسميًا.. إطلاق لاب توب Acer Nitro 5.. السعر والمواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

بإطلالة غير تقليدية.. ريم سامى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب