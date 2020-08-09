اندلاع حرائق صغيرة في عدد من شوارع وسط بيروت

اندلعت منذ قليل عدة حرائق صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط سخط شعبي واسع إثر انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.









يأتي ذلك أيضًا وسط اتهامات عديدة للحكومة برئاسة حسان دياب، بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.









ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما يتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.









وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.







