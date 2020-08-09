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أخبار العالم

بعمق 43 مترا.. تفجيرات بيروت تخلف وراءها حفرة ضخمة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:28 م
تفجيرات مرفأ بيروت
تفجيرات مرفأ بيروت
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محمود نوفل
كشف مصدر أمني لبناني أن تفجيرات مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي والتي أدي لمقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف في العاصمة اللبنانية بيروت تسبب في إحداث حفرة ضخمة 

وأوضح المصدر الأمني اللبناني نقلا عن تقديرات لمجموعة من الخبراء الفرنسيين الذين تواجدوا في مكان الإنفجار ان الحفرة التي خلفًها تفجيرات مرفأ لبنان بلغ عمقها 43 مترا.

جدير بالذكر أن مجموعة من رجال إنقاذ فرنسيون يشاركون في عمليات البحث وإزالة الركام من مكان الانفجار، حيث يساعد أفراد من الشرطة والدرك في التعرف على هويات الضحايا وكشف أسباب المأساة.

كما يشارك الخبراء الفرنسيون أيضا في تقييم المخاطر الكيميائية الناتجة عن المواد المنبعثة من جراء الانفجار، الناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات ميناء بيروت منذ نحو 7 سنوات.

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