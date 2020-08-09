بشرى سارة من الغربية.. 12 مستشفى بالمحافظة خالية من حالات كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، خلو جميع غرف العمليات والطوارئ، وجميع أقسام العزل المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا، على مستوى ١٢ مستشفى عام، والصدر، والحميات، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.









ولفت الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه باشر عمليات الرعاية الصحية والعلاجية على مستوى أقسام العزل، حيث تبيّن خلو ١٢ قسم عزل بذات المستشفيات المشار إليها عقب تعافي الحالات المصابة، وتلقيهم جرعات العلاج المطلوبة.





ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته، مديري مستشفيات العامة والحميات والصدر، ومديري الإدارات الصحية، بتوفير جميع الأدوية وسبل العلاج اللازمة لمصابي فيروس "كوفيد١٩" بحالات العزل الصحي المنزلي.





وأشار وكيل الصحة بالغربية، إلى أنه جارٍ التنسيق لاستمرار حملات التطهير والتعقيم للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا من خلال استخدام مواد مطهرات الكحولية والماسكات الكمامات للوقايه من فيروس اللعين.





جدير بالذكر أن حالة من الاستنفار القصوى علي مستوي مستشفيات والتأهب والاستعداد بأقسام الطوارئ والاستقبال الداخلي علي مستوي مدارس قري ومراكز المحافظة.