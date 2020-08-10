كيف تسدد فاتورة التليفون الأرضى بطرق مختلفة.. خدمات













فاتورة التليفون الأرضي تعتبر من الموضوعات التي تشغل بال الأسرة المصرية ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سدادها في موعدها.









وحرصا من "صدى البلد" على تقديم الخدمات للمواطنين تيسيرا عليهم، نعرض خلال السطور التالية كيفية الاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي حيث تعتبر المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التي تشهد بحثًا على الإنترنت، بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة، و من بينها خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا.









ويمكن للمشتركين في خدمات المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر أكثر من طريق أبرزها:-





- دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات بكارت الفيزا.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو السنترالات.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات الدفع فوري وأمان ومصاري.





كما يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات