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ثقافة

حوار مع وزير التربية والتعليم بالمجلس الأعلى للثقافة.. غدا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:12 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، لقاء ثقافي بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات" مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث تنظم اللقاء لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور خالد العامري مقرر الجنة بالمجلس.

وتدير اللقاء الدكتورة غادة طوسون عضوة اللجنة؛ ويشارك به عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الإثنين الموافق ١٠ أغسطس الحالي؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ كما يبث اللقاء عبر صفحة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب.
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