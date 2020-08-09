حوار مع وزير التربية والتعليم بالمجلس الأعلى للثقافة.. غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، لقاء ثقافي بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات" مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث تنظم اللقاء لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور خالد العامري مقرر الجنة بالمجلس.





وتدير اللقاء الدكتورة غادة طوسون عضوة اللجنة؛ ويشارك به عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.



