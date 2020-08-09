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فن

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:49 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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أحمد إبراهيم
لفت مؤدي المهرجانات حمو بيكا الأنظار إليه فى الساحل الشمالى؛ عقب الأحداث الأخيرة التي لحقت به بعد حادث سيارة مدير أعماله. 

وظهر حمو بيكا فى بعض الصور مع عدد من الفنانين ولعل أبرزها فايق عزب.

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وحصل "صدى البلد" على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا المرسيدس الصفراء، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي وقع صباح الإثنين الماضي.

وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه فوجئ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة. 

في الوقت ذاته، ألمح عمرو نجيب الطرف الآخر في الحادث، إلى أن حمو بيكا، ينكر أن سيارة التصادم سيارته، لأن السيارة جديدة، ولم يتم ترخيصها، وتحمل أرقاما تجارية، لافتًا إلى أنه سوف يحصل على فاتورة بيع هذه السيارة لكي يثبت أنها سيارة «بيكا» وليست سيارة مدير أعماله كما يدعي، مؤكدًا أنه لن يترك حقه.

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد
حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد
حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد
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