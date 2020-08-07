تطور مفاجئ.. قرار جديد من متضرري حادث تصادم سيارة حمو بيكا

قال عمرو نجيب (أحد متضرري حادث تصادم سيارة حمو بيكا بالساحل الشمالي)، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن المتضررين تقدموا بطلب للنيابة، بندب خبير من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الكاميرات بموقع التصادم، وذلك للتأكد من هوية سائق السيارة وقت الحادث.
يأتي ذلك بعدما وقع حادث تصادم صباح الاثنين الماضي، 4 أغسطس، بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، مع سيارة أخرى ماركة «أوبيل»، قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إنها ملك لمدير أعماله وليست ملكه، ما أحدث تلفيات كبيرة في عدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.
وحصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد السيارة المرسيدس الصفراء سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي تم صباح أمس، الاثنين.
وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.
وفي الوقت ذاته، ألمح عمرو نجيب، أن حمو بيكا، ينكر أن سيارة التصادم سيارته، لأن السيارة جديدة، ولم يتم ترخيصها، وتحمل نمر تجارية، لافتًا إلى أنه سوف يحصل على فاتورة بيع هذه السيارة لكي يثبت أنها سيارة «بيكا» وليست سيارة مدير أعماله كما يدعي، مؤكدًا أنه لن يترك حقه.