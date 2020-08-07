تطور مفاجئ.. قرار جديد من متضرري حادث تصادم سيارة حمو بيكا

وحصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد السيارة المرسيدس الصفراء سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي تم صباح أمس، الاثنين.

وحصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد السيارة المرسيدس الصفراء سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي تم صباح أمس، الاثنين.

وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.

وقال حمو بيكا إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين في السيارة.