على طريقة فان بيرسي | محمد هاني يضرب إنبي بالهدف الأول في الدوري

تمكن محمد هاني لاعب النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول لفريقه على طريقة الهولندي روبين فان بيرسي في شباك إنبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة الدولي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز.





وتمكن محمد هاني من تسجيل هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 64 من خلال رأسية قوية لتسكن شباك الفريق البترولي.





وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز