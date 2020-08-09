إصابتان بفيروس كورونا في أتلتيكو مدريد قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا





وأعلن أتلتيكو مدريد عن إصابة فردين في قائمة الفريق المقرر سفرها إلى لشبونة لخوض ما تبقى من مباريات في دوري الأبطال، بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اسميهما.





وتقرر عزل الحالتين المصابتين، على أن يخضع الفريق بالكامل والمخالطين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة للتنسيق مع اليويفا بخصوص موعد المباراة ومواعيد الكشوفات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا.





ويلاقي نادي أتلتيكو مدريد نظيره لايبزيج يوم الخميس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فى لشبونة البرتغالية.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في صفوفه، قبل مباراة الفريق أمام لايبزيج الألماني في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.