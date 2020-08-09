إنجازات تتخطى الـ 500 مليار جنيه.. ماذا حدث بـ مترو الأنفاق منذ تولي الرئيس السيسي؟

شهد مترو الأنفاق خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا، الأمر الذي تجسد في العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها بتنفيذ مشروعات عملاقة ومنها استكمال الخط الثالث للمترو .









تستعد وزارة النقل لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.



وستبدأ الوزارة تشغيل المترو الجديد الذى يشمل إضافة 6 محطات جديدة بالخدمة بالخط الثالث الجديد وهى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وأن هذه المحطات الـ 6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.



ومحطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.









وفى التقرير التالى نستعرض أبرز ما تم من تطوير فى مترو الأنفــاق خلال الفترة الماضية وما هو المخطط تنفيذه خلال السنوات القادمة :









- بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جار دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه .









ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪ الانتهاء مـــــــــن عدد 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للــــــركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجار استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــــــــدد 6 محـــــــطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليون جنيه .









▪ تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .









▪ بدأ العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .









▪ بدأ ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو .









▪ توريد عدد 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .









▪ توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .









▪ الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه .









▪ التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليارات جنيه ، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي .









▪ التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه .









▪ إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدانا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطارا) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه .









▪ ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه .









▪ تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سُلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًا بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 ملايين جنيه .









▪ تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه .









▪ إجراءات تحسين مستوي الخدمة.









- الاهتمام بنظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .







