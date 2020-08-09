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أخبار البلد

التوسع الزراعى غير مجد.. وزير الرى السابق: ترشيد المياه ضرورة قصوى لمواجهة الزيادة السكانية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:39 م
محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام
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أمل مجدى
قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق،أن ترشيد استهلاك المياه والتحلية ضرورة قصوى لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف "نصر علام" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بخطوات صحيحة لتوفير أكبر قدر من المياه.

وأشار الى أن الإتجاه لتوسعات زراعية فى الوقت الحالى غير مجدى، ويهدر الموارد المائية التى نحتاجها بشدة لمواكبة احتياجاتنا من المياه.

ونوه إلى ضرورة تقليل بعض الزراعات التى تستهلك الكثير من المياه مثل الأرز وقصب السكر والموز ، والتحول للزراعة فى الصوب الزراعية.

جدير بالذكر أن موارد مصر المائية تبلغ 60 مليار مكعب من نهر النيل والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بينما الاستخدامات المائية تبلغ 80 مليار متر مكعب، 64 مليار مياه للزراعة و11 مليار لمياه الشرب، و5 مليارات متر مكعب من المياه للصناعة، وبالتالى هناك فجوة تبلغ 20 مليار، يتم سدها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى 13,5 مليار متر مكعب والمياه الجوفية بالوادى والدلتا 6,5 مليار متر مكعب.


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