أمير طعيمة يهاجم عبد الله رشدي: "الكوكب فيه بلاوي أكتر من الاختلاط"





وكتب أمير طعيمة قائلا: "الشيخ عبد الله رشدي، الكوكب بيمر بحروب وأوبئة وبلاوي أكبر بكتير من التعليم المختلط اللي مش عاجبك".









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وأضاف أمير قائلا: "من منطلق إن فيه حاجة اسمها فقه الأولويات فواضح إن أولوياتك تتركز في التريند وفي أفكار عجيبة في توقيت أعجب.









وأوضح طعيمة قائلا : "الحكمة أحيانا أهم من العلم".









وكان الشيخ عبد الله رشدى قال إن من مساوئ الجمع بين الشباب والفتيات فى سن المراهقة بالتعليم المختلط حيث الجميع يختبر مشاعره ولكن مع عدم النضج الكامل مما يسبب الزواج العرفى والحمل والإجهاض.