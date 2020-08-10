أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاحد 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع .
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اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
سجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.70 جنيه للشراء و 21.5 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.37 جنيه للشراء و 17.60 جنيه للبيع .
وسجلت الكورنا السويدية 1.81جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين
سجل 100 ين يابانى 15.00 جنيه للشراء و 15.17 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع .