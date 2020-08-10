AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى. 

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاحد 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين

سجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.70 جنيه للشراء و 21.5 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.37 جنيه للشراء و 17.60 جنيه للبيع .

وسجلت الكورنا السويدية 1.81جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاثنين 

سجل 100 ين يابانى 15.00 جنيه للشراء و 15.17 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم 8 يونيو

الدولار بــ16.09 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار يسجل 16.02 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-7-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار يسجل 15.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الجمعة 24-7-2020

ترشيحاتنا

تامر الشهاوي: مقاطعة المفاوضات حول سد النهضة مش من المصلحة العامة

عروس تهين صديقتها بسبب فيروس كورونا

مادلين طبر تدخل في حالة بكاء هستيري على الهواء.. فيديو

عرض مريب من تركيا للبنانيين: الجنسية لمن قال أنا تركي

72 ساعة بحثا.. كيف كشف الأمن لغز سرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب؟

بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر بصورة نهائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا