البورصة المصرية أول أيام الأسبوع.. ربح 5.3 مليار جنيه ورئيسها يشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي

البورصة المصرية

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كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الخاص بـ الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1604 نقاط، وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2464 نقطة.

رئيس البورصة المصرية

وقال رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الرئيسية تحت عنوان "سياسات الانتعاش والتحول الهيكلي لاقتصادات أكثر مرونة"، إن تطوير قدرات أسواق الأوراق المالية الأفريقية ضرورة، لما لها من تأثير على زيادة قدرة الاقتصادات على تعبئة مزيد من المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير وظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن الأفريقي.



