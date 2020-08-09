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اقتصاد

البورصة المصرية أول أيام الأسبوع.. ربح 5.3 مليار جنيه ورئيسها يشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:39 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ربحت البورصة المصرية اليوم، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، 5.3 مليار جنيه، وشهدت البورصة المصرية ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأسمال البورصة المصرية وأغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.


البورصة المصرية
وارتفع مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10962 نقطة، وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 1908 نقاط، وزاد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 12855 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4206 نقاط.


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كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الخاص بـ الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1604 نقاط، وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2464 نقطة.


رئيس البورصة المصرية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ، في فعاليات المؤتمر المنظم من قبل اتحاد البورصات الأفريقية ولجنة الاتحاد الأفريقي، والذي عقد إلكترونيًا، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، ورئيس اتحاد البورصات الأفريقية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي، وكوكبة من القيادات التنفيذية الاقتصادية في أفريقيا، وجاء مشاركة البورصة المصرية باللقاء الذي حمل عنوان "المؤسسات المالية وأسواق رأس المال والقطاع الخاص: إعادة التفكير في اقتصاد أكثر مرونة ومحلية".

وقال رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الرئيسية تحت عنوان "سياسات الانتعاش والتحول الهيكلي لاقتصادات أكثر مرونة"، إن تطوير قدرات أسواق الأوراق المالية الأفريقية ضرورة، لما لها من تأثير على زيادة قدرة الاقتصادات على تعبئة مزيد من المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير وظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن الأفريقي.

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