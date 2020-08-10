تموين الإسكندرية: ضبط مصنع قطع سيارات غير مرخص ببرج العرب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، حملة مكبرة على المصانع غير المرخصة ببرج العرب، غرب الإسكندرية.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، وإشراف الأستاذ ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بالقيام بحملات بنطاق إدارة برج العرب.

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وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الأعمال المكانيكية بدون ترخيص وحيازته خامات مستورد مجهولة المصدر وبدون بيانات دالة على مصدرها وعدم وجود علامة تجارية على المنتج النهائي.

وتم التحفظ على عدد 255 اكسل بأجزائه كامل لسيارات جامبو، وعدد 2225 قفيز سيارة جامبو، وعدد450 عمود كردان سيارة، وكمية قدرها 1140 كيلو سلك لحام مستورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النائب العام.

يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة حماية للمستهلك المصرى من الغش التجارى.